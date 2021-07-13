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Macron ''kısıtlama getireceğiz'' dedi; 1 milyondan fazla kişi akın etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı olmayanlara kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından 1 milyondan fazla kişi aşı randevu sistemine akın etti.

1 Saat Önce
2021-07-13 16:52:15
Macron ''kısıtlama getireceğiz'' dedi; 1 milyondan fazla kişi akın etti

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Delta varyantı nedeniyle yeni bir koronavirüs dalgası tehlikesiyle karşı karşıya olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un kısıtlama açıklamalarının ardından vatandaşlardan 1 günde rekor sayıda aşı başvurusu geldi.

Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında kafe, restoran ve alışveriş merkezlerine girebilmek ve toplu taşımayı kullanabilmek için Ağustos ayında aşı sertifikası zorunluluğu uygulayacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, ay başında aşılanma oranı düşen ülkede vatandaşlar, aşı randevusu oluşturma sistemi Doctolib'a akın etti. Doctolib'ın aplikasyonu ve web sitesinin yoğunluk nedeniyle çöktüğü ve vatandaşların randevu alabilmek için uzun süre ekran başında bekledikleri belirtildi.

Doctolib'in başında bulunan Stanislas Niox-Chateau, "Sadece birkaç dakika içinde 7.5 milyon bağlantı gerçekleşti. Bu en çok aşı randevusu alınan 11 Mayıs'taki rekorun iki katı” açıklaması yaptı.

Chateau, 1.3 milyon Fransızın randevu aldığını söyledi.

'VİRÜS HER BEŞ GÜNDE BİR İKİYE KATLANIYOR'​​

Sağlık Bakanı Olivier Veran ise bugün BFM TV'ye yaptığı açıklamada, "Virüs her beş günde bir ikiye katlanıyor" diye konuştu.

Dün açıklanan kararlara göre Fransa'da hastanelerde ve kliniklerde çalışan tüm personele, bakımevleri çalışanlarına, engellilerle çalışanlara, yaşlı veya hassas kişilerle yakın temasta çalışanlara veya gönüllülere, Kovid-19 aşısının 15 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

Aşı olmayan sağlık personeline, 15 Eylül'den itibaren maaş ödemesi yapılmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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