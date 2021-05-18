Macron Fransızların sabrını taşırdı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülke içindeki sorunları görmezlikten gelip, Ermenistan ile Azerbeycan arasında yaşananan gerginlikte Bakü yönetimine ders veremeye kalkması Fransızların sabrını taşırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülke içindeki sorunları görmezlikten gelip, Ermenistan ile Azerbeycan arasında yaşananan gerginlikte Bakü yönetimine ders veremeye kalkması Fransızların sabrını taşırdı.

Macron'un Ermenistan Başbakanı Paşhinyan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan askerlerini Dağlık Karabağ'dan çekmesi çağrısı Fransız okuyucular tarafından eleştirildi.

Fransız gazetesi Figaro gazetesinde yayınlanan bir makalede sayısız yorum ve okuyucu Macron'a karşı tepkisini dile getirerek, “Ülkenin içişleriyle uğraşmak yerine, dışarıyla uğraşmayı bırak. Ülkenin birçok sorunu şu an çözülmemiş. Askerler ülkenin zor durumda olduğunu söyleyen bildiriler yayımlıyor, işçiler sokaklarda. Önce kendi mahalleni temizle, sonra dışarıyla ilgilen” deniliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyaran okuyucular, "Uluslararası arenaya girmek için önce ülkenizin, halkın güvenini kazanmalısınız, yoksa uluslararası toplumu güldürürsünüz" diye yazdı.

Figaro'nun okuyucularının tepkilerinden bazıları şunlardır:

"Sayın Macron Fransa Kafkaslar"dan çok uzakta. Macron, Rusya'dan Ermenistan'ı savunmasını istemelidir, ama Azerbeycan'ın içişlerini karışmamalıdır."

"Bir kişi, ülkesinin insanlarının güvenliğini sağlayamıyorsa, diğer ülkelerin işlerine karışmamalıdır. Gerçekten etik değil. Macron banliyölerdeki uyuşturucu kaçakçılarıyla baş edemiyor ama Azerbaycan halkına ders vermeye kalkıyor. Yaptığı etik değil.”

Kaynak: Figaro Gazetesi

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