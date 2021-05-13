DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD, BM Güvenlik Konseyinin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıktı
Radyoterapi çözüm mü?
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor
İki arada bir 'adada'
Beyaz Ev Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı
İsrail'e bir şok daha: Lübnan'dan roket saldırısı
Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Sadakataşı 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı
İslam İşbirliği Teşkilatı pazar günü toplanacak
Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı
Ramazan davulcusuna dokunmanın dayanılmaz hafifliği
Dilsiz şeytanlar ile dinsiz şeytanlar ittifakı
Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu
İskoçya'da halk, Ramazan Bayramı'nda 2 Müslüman mültecinin sınır dışı edilmesini önlemeye çalışıyor
Yemen'in Taiz kentinde çatışmalar bayramda yeniden başladı

Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.05.2021 21:48:41
Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi.

"Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron'un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail'in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Macron'un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas'tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceği, Fransa'nın Orta Doğu'daki ana müttefikleriyle irtibatta olduğu, özellikle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin aracılığına tam destek verdiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan