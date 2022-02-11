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Macron: En az 6 yeni nükleer reaktör inşa edeceğiz
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Macron: En az 6 yeni nükleer reaktör inşa edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek on yıllarda en az altı yeni nükleer reaktör daha inşa edeceklerini söyledi. Uzmanlar, Macron'un bu açıklamasının, 2050'ye kadar sıfır karbon hedefi ile çeliştiği değerlendirmesinde bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-11 07:54:59
Macron: En az 6 yeni nükleer reaktör inşa edeceğiz

Yeni santrallerin devletin kontrolündeki enerji sağlayıcısı EDF tarafından inşa edilip işletileceğini dile getiren Macron, projeleri finanse etmek ve EDF'nin mali durumunu korumak için on milyarlarca euroluk kamu finansmanının seferber edileceğini kaydetti.

Ülkede güneş ve açık deniz rüzgar enerjisinin gelişimini hızlandırma sözü veren Macron ayrıca, güvenli olması koşuluyla eski nükleer santrallerin kullanım süresini 40 yıldan 50 yıla çıkarmak istediğini de anlattı.

Yeni nükleer santral planını sanayi kenti Belfort'ta açıklayan Fransa lideri, "Bilgi birikimi açısından zengin ve yüz binlerce istihdam sağlayan güçlü nükleer sanayiye sahibiz. Bunun için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Macron'un açıklaması, EDF'nin eski nükleer reaktörlerin uzun süre devre dışı kalmasına neden olan aşınma sorunlarıyla boğuştuğu ve bu nedenle borç batağına saplandığı bir dönemde geldi.

Macron'un 'müjdesini' verdiği yeni reaktör planı, savaş sonrası Fransa'nın endüstriyel gelişiminin temel dayanağı olan nükleer enerjiye bağlılığını arttırıyor.

Ancak Paris yönetimi, daha önce yeşil enerjiye geçiş ve nükleere bağımlılığı azaltma sözü vermişti.

Macron daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesindeki nükleer reaktörlerin bir kısmını kapatma yönündeki sözünden geri adım atarak Fransa'nın nükleer enerji üretimini artırmaya karar verdiğini söylemişti.

Keza Macron, "Fransa'nın enerji bağımsızlığını sağlamak, elektrik arzını garanti altına almak ve hedeflerimize, özellikle de 2050'deki sıfır karbon hedefine ulaşmak için, on yıllar sonra ilk kez nükleer reaktörlerin inşasını canlandırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa lideri geçen ekim ayında verdiği bir demeçte, Fransa'nın normal boyuttaki nükleer tesisler yerine daha az nükleer atık oluşturan "mini-reaktörler" inşa edeceği vaadinde bulunmuş, söz konusu planın Fransız sanayisinin rekabetçiliğini daha artıracağını savunmuştu.

Dünya Nükleer Birliği'ne göre, Fransa halihazırda 56 faal reaktöre sahip ve elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden sağlıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

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