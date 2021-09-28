Macron duyurdu: Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alacağını açıkladı.

Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile 66 milyar dolarlık denizaltı alım anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında Yunanistan'a silah satma açıklaması yaptı.

Paris'te Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Atina'ya Rafale jetleri ile üç yeni fırkateyn satışı ve dördüncüsünü de satma seçeneği içeren anlaşmayı duyurdu. ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmayı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru cüretkar bir ilk adım' olarak selamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.