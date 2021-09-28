DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yarınki Soçi zirvesi öncesi Türkiye, İdlib’in güneyine askeri takviye gönderdi
İçişleri'nden ''taksi'' genelgesi
Altın fiyatlarında yatay ve zayıf görünüm sürüyor
Bakan Akar: Rusya’nın İdlib’e saldırılarında ölenler arasında terörist yok
İsrail'de Bayraktar paniği
Çin'in gayrimenkul devi Evergrande iflas ederse, küresel piyasalar nasıl etkilenir?
TOKİ ucuz ev başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ilde ucuz ev satıyor? İstanbul TOKİ ucuz ev hangi ilçelerde?
İsveç'te patlama! Çok sayıda yaralı var
Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz halkım
Samsung beynimizi ‘kopyalayacak’
'Kürtçülük Kürtlüğü yok ediyor'
Rafale savaş uçağı hangi ülkenin? Rafale uçağı özellikleri nedir?
İhale bilgilerini tatil karşılığında yabancı şirketlere satmış
Macron duyurdu: Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması
Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları arttı

TIMETURK / DÜNYA / Macron duyurdu: Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması

Macron duyurdu: Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-09-28 11:02:25
Macron duyurdu: Yunanistan ile Fransa arasında silah satışı anlaşması

Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile 66 milyar dolarlık denizaltı alım anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında Yunanistan'a silah satma açıklaması yaptı.

Paris'te Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Atina'ya Rafale jetleri ile üç yeni fırkateyn satışı ve dördüncüsünü de satma seçeneği içeren anlaşmayı duyurdu. ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmayı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru cüretkar bir ilk adım' olarak selamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN