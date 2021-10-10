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TIMETURK / DÜNYA / Macron duyurdu: Ay sonuna kadar iade edeceğim

Macron duyurdu: Ay sonuna kadar iade edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Benin'den 19. yüzyılda kaçırılan 26 tarihi eseri ekim bitmeden iade edeceklerini duyurdu.

5 Saat Önce
2021-10-10 08:44:26
Macron duyurdu: Ay sonuna kadar iade edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da düzenlenen Afrika-Fransa zirvesinde yaptığı konuşmada, Abomey Sarayı'ndan 19. yüzyılda Fransız askerlerce yağmalanan 26 tarihi eseri ay sonuna kadar Benin'e geri göndereceklerini söyledi.

Tarihi eserlerin iadesi için Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon 2016'da talepte bulunmuş, Macron da 2018'de iadenin gerçekleşeceği sözü vermişti.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilciliğine göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser bulunuyor.

Abomey Sarayı'ndan 1892'de kaçırılan Kral Behanzin'in hazinesinde yer alan 26 parça, 2003'ten beri Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi'nde sergileniyor.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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