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'Macron, DNA’sının ele geçmesini istemediği için uzun masaya oturdu'

Kremlin'deki dev toplantı masası sosyal medyada, dünya basınında konuşulmaya devam ederken uzun masalı karşılamanın Putin'in özel bir mesaj olabileceği iddia edilmişti

2 Saat Önce
2022-02-11 21:32:23
'Macron, DNA’sının ele geçmesini istemediği için uzun masaya oturdu'

Reuters'ın Macron'un çevresinden kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendisinden istenen Covid-19 testini, Rusya'nın kendi DNA'sını ele geçirmesini istemediği için reddetti.

Habere göre Macron'a iki seçenek sunuldu; ya Rus yetkililerinin kendisine Covid-19 testi yapmasına izin verecek ya da Putin'le yakınlaşmayacaktı.

Test olmayı reddeden Macron, bu nedenle Putin'le görüşmesi boyunca mesafesini korudu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 7 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi.

Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.

"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır." ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.

Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.

Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.

Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu. AA .

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