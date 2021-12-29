Macron'dan yeni girişim: Kendi İslam konseyini kuracak

Fransa'da Macron hükümeti, 'Fransa İslamı' konusunda tartışma yaşadığı İslam Konseyi'nin yerini alacak ayrı bir forum oluşturuyor. Yeni forum imam eğitimi ve yurtdışından nüfuzun engellenmesine odaklanacak.

Fransa'da Macron hükümeti, kendi İslam konseyini kurma kararı aldı.

Journal du dimanche gazetesinin haberine göre, yeni oluşturulacak İslam Forumu'nun 2003 yılından bu yana ülkede faaliyet gösteren Fransa Merkez Konseyi'nin (CFCM) yerini alacağı öne sürüldü.

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, oluşumun çalışmalarındaki ağırlık noktalarını askerlere ve asker ailelerine manevi destek, İslam karşıtlığının kayıt altına alınması, imam eğitimi ve "Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasa"nın uygulanması oluşturulacak.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Fransa İslam Konseyi'nin feshedildiğini duyurmuş ve konseyin artık "devletin müzakere partneri olmadığını" açıklamıştı. Journal du dimanche gazetesinde yer alan habere göre, oluşturulacak yeni forumda İslam Konseyi'nin (CFCM) üst düzey yöneticileri görev almayacak.

Fransa'da İslam Konseyi (CFCM) içindeki tartışma konseye mensup ikisi Türkiye ile bağlantılı üç federasyonun Fransa İslamı İlkeler Beyannamesi'ni imzalamayı reddetmesi ile derinleşmişti.

Fransa'da sayıları 5-6 milyona ulaşan Müslümanlar Hristiyanların ardından ülkenin en büyük ikinci dini topluluğunu oluşturuyor. Fransa'da geçerli olan katı laiklik ilkesi gereği devlet kurumlarında, okul ve üniversitelerde başörtüsü takılması yasak. Ülkede 2011 yılından bu yana ise burka yasağı uygulanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.