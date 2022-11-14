Macron'dan ''Türkçe'' paylaşım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Fransa lideri Emmanuel Macron, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı Taksim terör saldırısıyla ilgili Türkçe bir paylaşımda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bugünde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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