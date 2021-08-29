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Macron'dan tepki çekecek Afganistan önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, yarın Afganistan'daki durumu görüşmek üzere toplanacak ve BM daimi üyelerinin katılacağı acil toplantıda, Fransa ile İngiltere'nin başkent Kabil'de bir 'güvenli bölge' kurulmasını önereceğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-08-29 09:46:51
Macron'dan tepki çekecek Afganistan önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, pazartesi günü (yarın) Afganistan'daki durumu görüşmek üzere toplanacak ve Birleşmiş Milletler daimi üyelerinin katılacağı acil toplantıda, Fransa ile İngiltere'nin başkent Kabil'de bir 'güvenli bölge' kurulmasını önereceğini söyledi.

Fransa lideri söz konusu bölgenin, ülkeden ayrılmak isteyen insanları koruma amaçlı olacağını dile getirdi.

Bugün Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche'de yayınlanan mülakatta Macron, "Çözüm önerimiz, Kabil'de BM kontrolü altında, insani yardım operasyonlarının devam etmesine imkan tanıyacak güvenli bir bölge kurmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren Taliban'ın ise, Macron'un önerisine sıcak bakmadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi (yarın) BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini toplantıya çağırmıştı.

Guterres toplantıda ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

Reuters'ın haberine göre ayrıca Macron, ülkesinin Afganistan'daki insani durum ve ülkeden daha fazla insanın olası tahliyesi ile ilgili Taliban'la ön görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Fransa, Kabil Havaalanı'ndan gerçekleşen tahliye işlemini sonlandıran ülkeler arasında yer alıyor.

31 Ağustos'a (yarın) kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Joe Biden yönetimi ise Kabil'den tahliyelere devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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