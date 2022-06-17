Macron'dan Rusya'ya net mesaj! Anlaşmak olası değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Odesa limanından tahıl ihracatı yapılabilmesi için Rusya'yla anlaşmanın olası olmadığını düşündüğünü söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Odesa limanından tahıl ihracatı yapılabilmesi için Rusya'yla anlaşmanın olası olmadığını düşündüğünü fakat Odesa'dan Tuna nehrinin Romanya havzasına uzanan demiryollarının yeniden kullanıma alınmasına yönelik görüşmeler olduğunu söyledi.

Rus işgali altında Ukrayna'nın Odesa limanının kullanıma kapanması küresel gıda fiyatlarını yükseltmiş, Birleşmiş Milletler'den tahıl ihracatlarına bağlı olan fakir ülkelerde açlık oluşabileceği uyarılarına yol açmıştı.

Rusya ihracattaki aksaklık için sorumluluk kabul etmezken, Birleşmiş Milletler Rusya'nın gıda ve gübre ihracatını kolaylaştırmak karşılığında Kiev'in denizyolu ihracatını yeniden başlatmak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Böyle bir mekanizma için Moskova'nın onayı gerekiyor.

Macron Kiev'e destek ziyaretinden dönerken, "Rusya'yla gıda güvenliği konusunda konuşmamız gerekiyor, Odesa'dan tahılları çıkarmak için bu konuşma Birleşmiş Milletler genel sekreteriyle de yapılabilir. Ancak bu yönteme çok güvenmiyorum çünkü birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Putin'le konuştuğumda bu konuyla ilgili BM önergesi kabul etmek istemiyordu" dedi.

Macron dün Kiev'de Ukraynalı, Alman, İtalyan ve Romanyalı mevkidaşlarıyla görüştükten sonra TF1 kanalına, tahıl sorununu çözmek için Odesa'dan Romanya'daki Tuna nehrinin Romanya havzasına uzanan demiryollarının yeniden kullanıma alınabileceğini söyledi.

Macron "Odesa ile Romanya arasında kısa bir mesafe var, ve Romanya üzerinden Tuna nehrine ve demiryollarına ulaşabiliriz. Şu an, bu tahılları çok daha sağlam, hızlı ve büyük miktarda ihraç edebileceğimiz bir bağlantı noktası üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan diplomatik bir kaynak, yeni mekanizma kapsamında tahılların Romanya'nın Karadeniz'deki Köstence limanına ulaştırılıp, orada daha büyük gemilere yüklenebileceğini söyledi. .