Macron'dan Peşmerge'ye övgü

Kürdistan eski yönetim Başkanı Mesut Barzani’nin Ofisi, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Barzani’yle görüşmesinde Peşmerge'nin sahadaki cesaretini övdü” açıklamasında bulundu.

Kürdistan eski yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Barzani'nin, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı, Irak Büyükelçisi, Erbil Konsolosu ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada “Başkan Barzani, bugün (dün) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladı. DAEŞ'in yenilmesinde Kürdistan halkı ve Peşmerge Güçleri'ne verdikleri destekten dolayı Fransa halkı ve ülkesine teşekkür etti, iki halk arasındaki karşılıklı saygı tarihine dikkat çekti” denildi.

Kürdistan halkının birlikte yaşam kültürüne sahip olduğunu ifade eden Başkan Barzani'nin, DAEŞ'in bu kültürü yok edemediğini ve bölgede terör tehdidinin devam ettiğini söylediği dile getirildi.

Barzani'nin ayrıca, Macron'a Irak'a yardım etme çabalarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Macron'un “Başkan Barzani'yi yakından tanıyarak, iki halk arasındaki saygı ve dostluğu ve Fransa'nın DAEŞ teröristlerine karşı mücadeledeki desteğini teyit etmek istedim. Bu Peşmerge'nin cesurca savaştığını ve bir ilham kaynağı olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda kendi başına bir derstir. Sahada cesur savaşçılar olmasaydı dış yardımı bir anlamı olmayacaktı” dediği aktarıldı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve Irak'taki siyasi sürecin yanı sıra Irak'ta yaklaşan seçimlerin karşı karşıya olduğu zorlukları ele alan tarafların, Irak seçimlerinin değişim, gelişme ve halkın iradesinin yerine getirilmesi için bir şans olacağı umudunu taşıdığı kaydedildi.

Barzani ile Macron görüşmesinde, Rojava'daki durumlar üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Barzani, Suriye'deki Kürtlerin geleceğine ilişkin endişelerini Cumhurbaşkanı Macron'la paylaştı.

Görüşmenin ardından Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Macron'a Kürdistan halkının teröre karşı direnişinin sembolü olarak Peşmerge heykelini, Macron'un da Başkan Barzani'ye Fransa devletinin sembolü olan özel bir hediye takdim ettiği ifade edildi.

Barzani'nin daha sonra Macron ile birlikte şehit Hucam Surçi'nin ailesi ve Peşmerge Güçleri Özel Kuvvetleri'ne (Zerevani) bağlı bir grup kadın Peşmerge'yle bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: K24

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