Macron'dan Netanyahu'ya destek, Hamas'a kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, yaptığı açıklamada, Hamas'ın roket saldırılarını kınadı ve İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirtti.

Macron ayrıca, Gazze'deki sivil halkın içinde bulunduğu kötü durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Fransız Cumhurbaşkanı, Gazze'deki durumdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşmüştü.

Bu görüşme de Macron, bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğunu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğunu belirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.