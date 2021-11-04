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Macron'dan Merkel'e onur nişanı
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Macron'dan Merkel'e onur nişanı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ülkenin en üst düzey nişanı olan 'Legion d’Honneur' onur nişanını verdi.

2 Saat Önce
2021-11-04 07:35:26
Macron'dan Merkel'e onur nişanı

Macron ve eşi Brigitte Macron, Beaune kentinde siyasete veda etmeyi hazırlanan ve başbakan olarak Fransa'yı son kez ziyaret eden Merkel'i ve eşi Joachim Sauer'i ağırladı.

Burada halkla selamlaşan Macron ve Merkel, ardından Vougeot Şatosu'na geçti. Macron, onuruna yemek verdiği Merkel'e "Legion d'Honneur" onur nişanını takdim etti.

Macron, bu onur nişanının Avrupa için yaptıklarını takdir etmek için Merkel'e verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şansölye olduğundan bu yana Fransa seni tanıdı. Jacques Chirac döneminde ilk yıllarınızdı. Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldınız. Cumhurbaşkanı Hollande ile terör saldırıları ile göç krizi ile mücadele ettiniz. Ve beraber salgını yaşadık ve Avrupa'yı birçok konuda ileri taşımaya çalıştık."

Macron, Merkel'in birçok krizde Avrupa'da birleştirici rol oynadığını kaydeden Macron, Merkel'e hitaben, "Bana çok şey öğrettiğin için teşekkür ederim. Her şeyi sarsmak isteyen bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız ve bana karşı gösterdiğiniz hoşgörü için teşekkür ederim" dedi.

Macron, Merkel ile Avrupa için birçok şey yaptıklarını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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