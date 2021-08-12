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Macron'dan itiraf: Sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkesinin sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadığını söyledi.

4 Saat Önce
2021-08-12 06:17:34
Macron'dan itiraf: Sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadık

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkesinin sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadığını söyledi.
Macron, Bregançon kentinde başkanlık ettiği olağanüstü savunma konseyinde Fransa'daki Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransa'da aşılamaya uygun olan herkesin aşılanmasını hedeflediklerini belirten Macron, "Sağlık krizini arkamızda bırakmış değiliz. 9 bin 200 hasta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 1600'ü yoğun bakımda. Bu rakam hazirandan bu yana ilk" diye konuştu.
Macron, aşının, hangi varyanta karşı olursa olsun virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmaya karşı bir sigorta olduğunu ifade etti.
Fransa'da salgın durumu çok kırılgan
"Delta varyantı tehlikesi altında (Fransa'da) salgın durumu çok kırılgan ve seferber olmamızı gerektiriyor" diyen Macron, sağlık ruhsatı uygulamasının benimsenmesi temennisinde bulundu.

Macron, virüsün Delta varyantına karşı aşının en etkili araç olduğuna işaret ederek, Fransa'nın deniz aşırı yönetimi Antiller'deki salgının kötü gidişatını örnek olarak gösterdi.
Ülkede 37,8 milyon kişinin aşılarını tamamladığını aktaran Macron, 80 yaşın üstündekiler ile hassas durumdakiler için 3'üncü doz ihtimalinin masada olduğunu kaydetti.
Öte yandan Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda, vaka artışı nedeniyle yarından itibaren geçerli olacak şekilde bir ay süreli "sağlık acil durumu" ilan edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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