Macron'dan itiraf: Sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadık
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkesinin sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadığını söyledi.
2021-08-12 06:17:34
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkesinin sağlık kriziyle tam olarak başa çıkmadığını söyledi.
Macron, Bregançon kentinde başkanlık ettiği olağanüstü savunma konseyinde Fransa'daki Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fransa'da aşılamaya uygun olan herkesin aşılanmasını hedeflediklerini belirten Macron, "Sağlık krizini arkamızda bırakmış değiliz. 9 bin 200 hasta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 1600'ü yoğun bakımda. Bu rakam hazirandan bu yana ilk" diye konuştu.
Macron, aşının, hangi varyanta karşı olursa olsun virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmaya karşı bir sigorta olduğunu ifade etti.
Fransa'da salgın durumu çok kırılgan
"Delta varyantı tehlikesi altında (Fransa'da) salgın durumu çok kırılgan ve seferber olmamızı gerektiriyor" diyen Macron, sağlık ruhsatı uygulamasının benimsenmesi temennisinde bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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