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TIMETURK / DÜNYA / Macron'dan Hitler'e benzetildiği afişlerle ilgili suç duyurusu

Macron'dan Hitler'e benzetildiği afişlerle ilgili suç duyurusu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Adolf Hitler'e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori'yi yargıya şikayet etti.

6 Saat Önce
2021-07-29 14:00:18
Macron'dan Hitler'e benzetildiği afişlerle ilgili suç duyurusu

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Macron'un direktifiyle Paris'ten bir hukuk firması, Fransa'nın güneyinde, Var vilayetinin Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde yol üzerinde yer alan, montajla Hitler'e benzetildiği ve "İtaat et, aşı ol!" ifadesinin yer aldığı afişleri hazırlayan Flori hakkında suç duyurusunda bulundu.

Flori'nin bugün, afişler hakkında Toulon Savcılığının "Cumhurbaşkanı'na kamusal alanda hakaret" suçlamasıyla açtığı soruşturmada ifade vermesi bekleniyor.

Macron, bazı meslek gruplarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu aşı politikasını ve sağlık ruhsatı uygulamasını yürürlüğe koyan Kovid-19 ile mücadele yasası nedeniyle eleştiriliyor.

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor. Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelemiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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