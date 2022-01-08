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Macron’dan ‘Erdoğan’ çıkışı: ‘Avrupa değerlerine uymuyor’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu yineleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi projesinin Avrupa değerlerine uymadığını söyledi.

1 Saat Önce
2022-01-08 01:00:37
Macron’dan ‘Erdoğan’ çıkışı: ‘Avrupa değerlerine uymuyor’

Le Parisen gazetesinin sorularını yanıtlayan Macron, “Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakıyor musunuz?” şeklindeki bir soru üzerine verdiği yanıtta şunları söyledi.

“Hayır, Erdoğan'ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor. AB üyesi Kıbrıs'ı tanımıyor. Doğu Akdeniz'de saldırgan bir politika izliyor. Ben Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisi olmasını arzu ederim. Çünkü bizim değerlerimize bağlanırsa, bizden daha fazla uzaklaşamaz.” dedi.

Aşıyla ilgili tepki çeken sözlerinin arkasında

Bu arada Emmanuel Macron, Covid-19 aşısını yaptırmayanlar için kullandığı 'canından bezdireceğim' ifadelerinin arkasında olduğunu bildirdi.

Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Açıklamasından geri adım atmayacağını belirten Macron, “İnsanlar konuşma diline uygun görünen bu ifade tarzı karşısında üzülebilir, ama ben tamamen söylediklerimin arkasındayım. İçinde bulunduğumuz duruma üzülüyorum, ülkede asıl bölünmeler burada.” dedi.

Aşı olmayanları sorumsuz vatandaş olarak nitelemesine de açıklık getiren Macron, “Vatandaşlık haklar getirirken, sorumluluklar da getirir. Bazı vatandaşlarımızın 'aşı olmamakta özgürüm' demek için savunduğu özgürlük fikri, başkalarının özgürlüğünü ihlal ettiğiniz, başkalarının hayatlarını tehlikeye attığınız yerde biter.” ifadesini kullandı.

Macron'un tepki çeken açıklamaları

Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve dün akşam yayımlanan demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti.

Yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron, "Covid-19 aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da Ulusal Mecliste görüşülen ve Covid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısına göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.

EuronewsTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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