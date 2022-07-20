Macron'dan dikkat çeken 'Filistin' çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, '(Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Filistin ile ilgili ilginç bir çıkışta bulundu. Macron, "Filistin sorunu) Uzun süredir devam eden çıkmazın derin siyasi nedenlerini ele almalıyız. Bu da sahada tek taraflı adımların sona ermesinden geçiyor" dedi. Ayrıntılar geliyor... .