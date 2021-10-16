Macron'dan dikkat çeken adım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1961 yılında Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek gösterisi düzenleyen Cezayirlilere yönelik katliamda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanı bu olaylara ilişkin anma töreninde yer aldı. Katliam sırasında toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de 300'den fazla Cezayirlinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için barışçıl gösteri düzenleyen Cezayirlilere yönelik katliamda hayatını kaybedenler için yapılan anma törenine katıldı.

Macron, Paris'in banliyölerinden Colombes'daki Bezons Köprüsü'nün altında ve Seine Nehri'nin kenarında katliamda hayatını kaybedenlerin anısına çelenk bıraktı.

Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Macron, törendeki yetkililer ve katliam sırasında yaşamını yitiren Cezayirlilerin aile mensuplarıyla bir süre konuştu.

Törende Cezayirlilerin anısına nehre güller de atıldı. Ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanı bu olaylara ilişkin anma töreninde yer almış oldu.

Macron törende konuşma yapmadı ancak Elysee Sarayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunulacak. 17 Ekim 1961'de Paris'teki Saint-Michel Köprüsü'nün yanı sıra Bezons Köprüsü'nde Cezayirliler öldürülmüş ve nehre atılmıştı.

300'den fazla kişi öldürülmüştü

Kurbanların yakınlarının tüm çabalarına rağmen katliamı 37 yıl görmezden geldiği değerlendirilen Fransa, 1998'de katliamla ilgili 40 kişinin ölümünü kabullenmişti. Tarihçilere göre Fransız devleti, bu katliamın üstünü örtmeye çalıştı.

Ardından 17 Ekim 2001'de Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Bertrand Delanoe tarafından hayatını kaybedenleri anmak için Saint Michel Köprüsü'ne levha dikildi. Fransa, katliamı hala "devlet suçu" olarak tanımadı.

Fransa'da 5 Ekim 1961'de, Paris'te ve çevresinde yaşayan Cezayirliler için sokağa çıkma yasağı konuldu.

30 bine yakın Cezayirli, Paris'teki sokağa çıkma yasağına tepki göstermek ve ülkelerindeki bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenledi. Ancak eylemciler, dönemin Paris Polis Müdürü Maurice Papon'un emri üzerine polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Katliam sırasında toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de 300'den fazla Cezayirlinin öldürüldüğü belirtiliyor. Tarihçi Jean-Luc Einaudi, 1999'da Papon'a karşı açtığı davayı kazandı. Böylece katliamın kasıtlı yapıldığı resmileşti.

Katliamın yaşandığı yerlerden biri olan Seine Nehri'ndeki Saint Michel Köprüsü'ne, 17 Ekim 2001'de katliamın anısına bir levha yerleştirilmişti. Fransa'da 2012'den bu yana olayla ilgili anma törenleri düzenlenebiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.