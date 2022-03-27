Macron'dan Biden'a 'Kasap Putin' tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'kasap' olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında ‘kasap' ifadesini kullanmasına Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tepki geldi.

Macron, Channel France 3'e verdiği röportajda, Putin ile görüşmelerinin devam ettiği belirterek, "Bu tür terimleri kullanmayacağım, çünkü hâlâ Başkan Putin ile görüşüyorum" dedi.

Macron'un tepkisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumartesi günü Polonya'nın Varşova kentinde Ukraynalı mültecilerle yaptığı görüşmede Rus lidere karşı sert eleştirilerde bulunmasının ardından geldi.

Macron, hedeflerinin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı durdurmak, bir savaş ve gerilimi tırmandırmamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başlamadan önce Macron, Avrupa'nın Moskova ile Batı arasındaki durumu yatıştırmaya yönelik diplomatik çabalarında merkezi bir figür olarak ortaya çıktı. Fransız lider, savaşı önlemeye çalışırken Putin ile çok sayıda telefon görüşmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden ise, son 10 gün içinde Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı sert söylemini artırdı.

Biden, geçen hafta Putin'i önce bir "savaş suçlusu" olarak, daha sonra onu "katil bir diktatör, Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten saf bir haydut" olarak nitelendirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini de "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

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