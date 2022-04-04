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Macron'dan aşırı sağ itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini belirtti.

2 Saat Önce
2022-04-04 13:59:10
Macron'dan aşırı sağ itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, toplumda çevre, jeopolitik ve sosyal medya ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ve bunların korku yarattığını söyledi.

Aşırı sağın bu korkuyla oynadığını ifade eden Macron, son 5 yılda aşırı sağla ilgili sorunlardan kaçmadığını ancak yükselişini engelleyemediğini dile getirdi.

Macron, aşırı sağcı seçmenlerin sorunlarına gerçek çözüm bulunabileceğini, aşırıya meyilli insanların ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'da çok sayıda hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris, pazar günü Sarı Yelekliler başta olmak üzere birçok grubun düzenlediği protestolara ev sahipliği yaptı.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda evsizler, oturumu olmayanlar, aşırı sağ karşıtları, anti-kapitalistler ve Cezayir muhalifleri gibi farklı gruplar gösteri yaptı.

Meydanda toplanan Sarı Yelekliler, Kasım 2018'den bu yana düzenledikleri protestolarda maruz kaldıkları polis şiddetini kınadı.

Gösterilerde polis şiddeti sonucu yaralananların fotoğraflarını sergileyen Sarı Yelekliler, sorumluların cezasız kalmasına tepki gösterdi.

Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u polis şiddetine sessiz kalmakla suçlayarak, gelecek hafta pazar günü ilk turu düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak Macron'a sandıkta gerekli cevabı vereceklerini bildirdi.

Evsizler ve oturumu olmayanlar da gösterilerinde Fransa'da yeterince konut bulunduğuna dikkati çekerek, herkese oturum izni verilmesini ve konut sağlanmasını istedi.

Göstericiler, ülkenin kuzeyinden güneyine düzensiz göçmenlere sınırların açılmasını talep etti.

Anti-kapitalist grup ise hükümetin halkın alım gücünü yitirmesine neden olan yanlış sosyal ve ekonomik politikalarına tepki için meydanı doldurdu.

Paris'teki diğer önemli bir gösteri ise aşırı sağ karşıtları tarafından gerçekleştirildi.

Göstericiler bazı siyasi partilerin göçmen ve yabancı karşıtı söylemlerini protesto ederek hükümetin ırkçılığa karşı daha fazla önlem almasını talep etti.

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