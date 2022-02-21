Macron araya girdi: Putin ile Biden’dan yanıt gecikmedi

Fransa Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konulu zirve teklifini kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna konulu zirve teklifini kabul etti.

Zirvenin içeriği ve tarihi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından belirlenecek.

Zirvenin gerçekleşmesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi şartına bağlandı.

"Diplomasiye her zaman hazırız"

Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağını vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.

"Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti" diyen Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini belirtti.

Psaki, Moskova'nın kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Macron ile Biden telefon görüşmesi yapmıştı

Joe Biden, ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.

Gün içinde iki kez Vladimir Putin ile görüşen Emmanuel Macron, Biden ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İki lider Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşı diplomasi ve caydırıcılık çabalarını ele aldı" sözleri kullanılmıştı. .