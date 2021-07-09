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Macron açıkladı: Fransa, Mali'deki askeri üsleri kapatıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Mali'deki askeri üslerinin yıl sonuna kadar kapatılmaya başlanacağını duyurdu.

38 Dakika Önce
2021-07-09 19:31:03
Macron açıkladı: Fransa, Mali'deki askeri üsleri kapatıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G5 ülkeleri olarak bilinen Çad, Mali, Nijer, Burkina Faso ve Moritanya liderleri ile görüşmesinin ardından Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ile Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Fransa'nın Mali'nin Sahel bölgesindeki askeri varlığının azaltılmasının bir parçası olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren ülkenin kuzeyindeki askeri üslerinin kapatılmaya başlanacağını açıkladı. Fransa'nın Sahel'deki askeri varlığını azaltmak istediklerini kaydeden Macron, "Fransa'nın Kidal, Tessalit ve Timbuktu geçiş haklarının kapatılması 2022 yılının başlarında tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, Sahel bölgesinde bulunan askerlerin yaklaşık 3 bininin çekileceğini, Fransa'nın Mali'deki askeri varlığının uzmanlaşmış bölgesel güçlere çevrileceğini söyledi. Fransa'nın Afrikalı ortaklarını terk etmediğini belirten Macron, Sahel'de sonsuza kadar kalma gibi bir arzuları olmadığını yineledi.

Fransa'nın şu anda Sahel bölgesinde militanlara yönelik terörle mücadele operasyonunun bir parçası olarak 5 bin 100 askeri bulunuyor. Fransa ordusu, 2013 yılından bu yana Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Cad'daki güçleri destekliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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