Macron'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Emmanuel Macron'un aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'e karşı yeniden kazanmasının ardından tüm dünyadan kendisine tebrik mesajları gönderildi.

Le Pen ile yakın ilişkileri bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazartesi sabahı gönderdiği kutlama mesajında Macron'a yeni görev süresinde "başarı" diledi.

Putin yazılı mesajında "Kamu görevinizde size içten başarı ve sağlık diliyorum" yazdı.

Seçimlerin yakından takip edildiği Ukrayna'dan da kutlama mesajı alan Macron'a Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Fransızca yazdığı Twitter mesajında "Ukrayna'nın gerçek dostu @EmmanuelMacron'u tekrar seçilmesinden dolayı kutluyoruz" dedi.

Dünya genelinde Emmanuel Macron'a gönderilen kutlama mesajları şöyle:

Çin:

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kamu televizyonu CCTV'den gönderdiği kutlama mesajında, "Diplomatik ilişkilerimizin başladığı günden beri olduğu gibi Cumhurbaşkanı Macron ile bağımsızlık prensibini, karşılıklı sağduyuyu, açık görüşlülüğü ve daha fazla karşılıklı etkileşimi savunmaya devam etmeyi diliyorum" dedi.

ABD

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim başarısını kutlayan diğer bir önemli mevkidaşı da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden oldu. İki ülkenin "demokrasiyi savunmak" için işbirliğini sürdüreceğini belirten Biden, "Ukrayna'ya verilen destek başta olmak üzere, iklim değişikliği ile mücadele ve demokrasiyi savunma konularındaki yakın işbirliğimizi sürdürmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB)

Avrupa Birliği liderleri de seçimlerden çıkan sonucun kendilerini memnun ettiğini paylaştıkları mesajlarda belirtirken AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Avrupa'nın beş yıl daha Fransa'ya güvenebileceğinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Mükemmel işbirliğimizi sürdürebileceğimiz için mutluluk duyuyorum. Birlikte Fransa ve Avrupa'yı ileriye taşıyacağız" dedi.

Almanya'nın yeni şansölyesi Olaf Scholz da attığı tweetinde, "Tebrikler, sevgili Cumhurbaşkanı @EmmanuelMacron. Seçmenleriniz bugün Avrupa lehine güçlü bir sinyal gönderdi. Devam eden iyi işbirliğini dört gözle bekliyorum!" mesajını gönderdi.

İngiltere

Fransa'nın İngiltere'nin "en yakın" müttefiklerinden biri olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter'daki kutlama mesajını "Macron ile çalışmaya devam etmekten mutluluk duyuyorum" sözleri ile paylaştı.

Belçika

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Fransızların aşırı sağa karşı "güçlü seçimi"ni selamladı: "Aydınlanma'nın değerlerini ve doğruluğu seçtiler. Yeniden seçilmesinden dolayı @EmmanuelMacron'u canı gönülden tebrik ediyorum. Güçlü ve birleşik bir Avrupa'ya ihtiyacımız olduğunu gösterdi".

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de kutlama mesajında demokrasi vurgusu yaparken, "Tebrikler Emmanuel Macron! Fransa, Avrupa ve demokrasi için önemli bir zafer!" dedi.

Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanadalılar ve Fransız halkı için önemli olan demokrasiyi savunmaktan iklim değişikliğiyle mücadeleye ve orta sınıf için ekonomik büyümeye kadar önemli konularda birlikte çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Afrika Birliği

Cumhurbaşkanı Macron'u "parlak" başarısından dolayı tebrik eden Afrika ülkeleri de Fransa ile Afrika arasında "yenilenmiş ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin" sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Hindistan

Başbakan Narendra Modi:

"Dostum @EmmanuelMacron'a tebrikler. Hindistan ve Fransa arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum"

Avustralya

Başbakan Scott Morrison: "Bu belirsiz zamanlarda eylem halindeki liberal demokrasinin bir başka büyük ifadesini selamlıyorum.

Birleşmiş Milletler

BM'de, Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi: "Her geçen gün daha ciddi ve karmaşık hale gelen insani ve mülteci krizlerin devam ettiği bir süreçte Fransa'da, Avrupa'da ve tüm dünyada Emmanuel Macron'un desteğine güvenmeye devam edeceğiz

Kaynak: Euronews Türkçe

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