Macron'a tokatın arkasında aşırı sağ çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, korona virüsü salgınıyla mücadelenin ardından halkın nabzını tutmak için çıktığı Fransa turunda uğradığı tokatlı saldırının arkasında aşırı sağ çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Corona virüsü salgınıyla mücadelenin ardından halkın nabzını tutmak için çıktığı Fransa turunun ikinci ayağında tokatlı saldırıya uğraması ülkede soğuk duş etkisi yarattı.

Tüm siyasi partiler tokatın "Cumhuriyet'e atıldığını" dile getirerek, Macron'u destekleyen açıklamalar yaptı. Yalnızca Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan aşırı sağcı yazar Eric Zemmour, "Aranıyordu, haketti" dedi. Saldırganların Ortaçağ dövüş sanatlarına meraklı aşırı sağcı militanlar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan saldırganların birinin evinde çeşitli silahlar ve Adolph Hitler'in yazdığı kitabı "Mein Kampf" adlı kitabı çıktı.

Fransa'da bu ay sonunda yapılacak bölge seçimleriyle, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Macron'un halkla selamlaşırken tokatlı saldırıya uğraması ülkede gündemi de değiştirdi. Uzun süredir ülkede arttığı gözlenen şiddet eğiliminin son kurbanı Cumhurbaşkanı Macron oldu yorumları yapılmaya başlandı.

Macron dün, Drome kentine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Tain-l'Hermitage'da bir liseyi ziyaret ettikten sonra, bariyerlerin arkasında kendisini selamlamak için bekleyen halkı selamlamak üzere yaklaştı. Bu sırada kendisine yönelen bir genç, sol eliyle Macron'u sol kolundan tutarak, sağ eliyle sert bir tokat attı. Korumaların müdahalesiyle saldırgan ve olayı filme alan arkadaşı, etkisiz hale getirildikten sonra "kamu otoritelerine sonuç alınmayan saldırı girişimi" iddiasıyla gözaltına alındı.

Macron: "Olay istisna"

Saldırının ardından halkla selamlaşmaya devam eden Emmanuel Macron'a eşi Brigitte Macron da eşlik etti. Gazetecilere olayı değerlendiren Macron, saldırının abartılmaması gerektiğini belirterek "Bunun aşırı şiddet yanlısı kişiler tarafından yapılan istisnai bir saldırı olduğunu, halkın cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyduğunu" söyledi. Macron "Halkın öfkesini anlıyorum. Zor dönemlerden geçiyoruz. Sorunları biliyorum. Yer yer öfkeli de olsa eleştirilerini dinliyorum. Meşru öfke demokrasilerin bir parçası. Ama şiddet kabul edilemez" dedi.

Başbakan Jean Castex de "Herkesi cumhuriyetçi bir uyanışa davet ediyorum. Bu saldırı hepimizi kapsıyor ve demokrasinin temellerine dönük bir saldırıdır" dedi. Castex, iktidar olarak ülkenin her yerini ziyaret etmeye devam edeceklerini açıkladı.

"Makamı kendisi yıprattı, haketti"

Ülkede hem sağ hem de sol tüm siyasi partiler, tek ses halinde Macron'a yapılan saldırıyı kınayarak "Bu tokadın tüm ülkeye ve Cumhuriyet'e atıldığını" dile getirdiler. Ancak, sessizliği ilk bozan isim, önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Macron'un karşısında aday olmaya hazırlanan, aşırı sağcı yazar ve gazeteci Eric Zemmour oldu. Zemmour, CNews haber kanalına yaptığı açıklamada, saldırıyı kesin bir dille kınadığını ancak Macron'un davranışlarıyla cumhurbaşkanlığı makamının otoritesini yıpratarak "bu noktaya gelmeyi hakettiğini" dile getirdi. Zemmour "Bu sahne, Cumhurbaşkanı'nın göreve geldiğinden bu yana yaptığı eylemlerinin bir sonucu. Makamın ağırlığını kendisi yok etti, kendi kendisine saygısızlık etti. Saygı, özellikle cumhurbaşkanları için hak edilen bir şeydir, dokunulmaz değildir. Eğer sürekli tartışma, çatışma, hakaret ve polemiklere izin verirseniz, kaçınılmaz olarak makam zayıflar ve bu saygı tümüyle yok olana kadar devam eder" dedi.

Saldırganın evinde silahlar ve “Kavgam” kitabı bulundu

Olaydan önce bir televizyon kanalına konuşan 3 kişiden 2'sinin, saldırıyı düzenleyen kişiler olduğu ortaya çıktı. Saldırganlardan biri, kameralara yansıyan görüntülerinde "anarşist" olduklarını söylese de Fransız medyasının, saldırganların sosyal medya hesaplarından ortaya çıkardıkları bilgiler ve polis soruşturması, 28 yaşındaki Damien T. ve Arthur C. adlı iki saldırganın "monarşi yanlısı" aşırı sağcı militanlar olduğunu otaya koydu. Damien T., Macron'a vurmadan hemen önce, orta çağda kralın ordusunun kullandığı "Montjoie Aziz Denis" ve "Macronizm yıkılsın" sloganını attı.

İnternet araştırmasından, Damien T'nin Ortaçağ ve Uzakdoğu dövüş sanatlarına meraklı olduğu, Fransa'da radikal sağ ve faşist hareketlere ilgi duyduğu, aşırı sağcı ya da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Papacito gibi radikal Youtube ünlülerini takip ettiği ortaya çıktı.

Polis kaynakları, Fransız medyasına, olayı filme alan Arthur C. adlı 28 yaşındaki saldırganın evinde, çok sayıda farklı silah ve Alman nazi görüşlerinin temel kitabı sayılan Adolph Hitler'in "Mein Kampf/Kavgam" adlı kitabın bulunduğu bilgisini verdi. Bu da saldırganların aşırı sağ hareketlere sempati duydukları görüşünü doğruladı. Saldırganların profilleri ve saldırının amacı, gözaltı süresinin sona ermesinin ardından savcılık tarafından yapılan açıklamada belirlenecek.

Olayın ardından Paris Savcılığı, bir gün önce, radikal solcu lider Jean Luc Melenchon'u ve partilileri ölümle tehdit eden Papacito adlı aşırı sağcı Youtube kullanıcısı hakkında soruşturma başlattı.

Fransa'da uzun süredir güvenlik ve istihbarat birimleri, ülkede Covid 19'la mücadele önlemleri sonrası artan şiddet eğilimine dikkat çekiyor. Macron'a yapılan saldırı, Fransa'da 20-27 Haziran'da yapılacak bölge seçimlerinden ve hemen ardından başlayacak Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası öncesi ülkedeki politik gerginliğin vardığı noktayı gözler önüne serdi.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.