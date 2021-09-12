Macron’a tokat atan genç hapisten çıktı: Pişman değilim

Fransa’da ‘Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokat atan genç adam’ olarak bilinen Damien Tarel cezaevinden çıktı. Tarel, Macron'a saldırısından dolayı ‘herhangi bir pişmanlık duymadığını, zamanda geri gidebilse aynısını yapacağını’ söyledi.

Fransa'da ‘Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokat atan genç adam' olarak bilinen Damien Tarel cezaevinden çıktı. Yaptığı açıklamada pek çok destek mesaj aldığını söyleyen şimdi de koronavirsü aşısına karşı düzenlenen gösterilere katılacağını aktardı.

Gazete Duvar'ın RT'de aktardığı habere göre BFM TV'ye konuşan Tarel, ülke liderine saldırısından dolayı ‘herhangi bir pişmanlık duymadığını, zamanda geri gidebilse aynısını yapacağını' söyledi. Haziran ayında Güney Fransa'da bulunan Macron'a tokat atan Tarel ‘kahrolsun Macronculuk' diye bağırmış, buna ek olarak bir Fransız ortaçağ savaş narası (Montjoie, Saint-Denis!) atmıştı.

Bazı mesleklere aşının zorunlu hale getirilmesini sağlayan sağlı kartı uygulamasına karşı düzenlenen protestolara katılma niyetinde olduğunu söyleyen Tarel kendisini ‘anarşist' olarak tanıtsa da Le Parisien gazetesinin kaynakları onun için ‘hayal dünyasında yaşayan kaybolmuş biri' ifadelerini kullanmıştı. Ortaçağ rol oyunları tutkunu Tarel'in evinden de hem orak-çekiçli Sovyetler Birliği bayrağı, hem de Nazi lider Adolf Hitler'in ‘Kavgam' kitabının çıktığı polis kaynaklarınca doğrulanmıştı.

‘ALT TARAFI BİR KÜÇÜK FİSKE'

Hapishaneden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada ‘fiziksel şiddeti tasvip etmediğini ancak alt tarafı küçük bir fiske vurduğunu' söyleyen Tarel “Macron'un gayet güzel bir şekilde iyileştiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı ve ekledi “O gün Cumhurbaşkanı Emmanuel Maron'a meydan okumaya geldim, demokrasinin her beş yılda bir halkı nihayetinde temsil bile etmeyen temsilcilere oy vermek olduğuna inanmıyorum.”

Macron, saldırıya uğradıktan hemen sonra olay yerinden uzaklaştırılmış, Fransız yetkililer atılan tokadı ‘kabul edilmez' olarak değerlendirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.