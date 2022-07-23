Macron'a tepki, Erdoğan'a övgü: 'Türkiye Fransa'dan daha güçlü'

Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstererek, 'Müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü!' ifadesini kullandı.

Tahılların Karadeniz üzerinden tüm dünyaya ulaştırılabilmesi için Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında "Tahıl Koridoru Anlaşması" İstanbul'da imzalandı.

Başkan Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi neticesinde tahıl krizinin çözüme kavuşması dünyada da büyük yankı uyandırdı.

ABD, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok devlet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diplomatik liderliğinden dolayı tebrik ve teşekkür etti. Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstermesi ise dikkat çekti.

TÜRKİYE, FRANSA'DAN DAHA GÜÇLÜ

ABD, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok devlet Başkan Erdoğan'ı diplomatik liderliğinden dolayı tebrik ve teşekkür etti.

Yapılan anlaşmada Türkiye'nin etkisine dikkat çeken Gilles Lebreton, ''Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlıkların önlenmesini mümkün kılacaktır. BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü!'' ifadelerini kullanarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sosyal medya üzerinden yükledi.