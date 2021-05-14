Macron’a tepki: Ellerini başörtümden çek

Müslüman kadın hakları için kampanya yürüten Somali asıllı model Rawdah Mohamed, Macron hükümetinin başörtüsü yasağını eleştiren viral bir Instagram gönderisiyle yanıt verdi ve elinde 'Ellerini başörtümden çek' fotoğrafını paylaştı.

Geçen ay Macron yönetimindeki Fransız Senatosu, 18 yaşından küçük kızların kamusal alanlarda başörtüsü takmasının yasaklanması lehinde oy kullandı.

Fransa'daki dini “aşırıcılığı” eleştirenlere göre haksız bir şekilde ülkenin Müslüman azınlık nüfusunu hedef alan bir dizi yasama hamlesinin sonuncusuydu.

Somalili asıllı Norveçli model Rawdah Mohamed ise, önerilen yasağı eleştiren viral bir Instagram gönderisiyle yanıt verdi ve elinde "Ellerini başörtümden çek" ifadesiyle fotoğrafın başlığında: "Nefret suçunun tek panzehiri aktivizmdir" cümlesi yer aldı.

Mohamed'in Instagram'da geçen ay Fransız senatörlerin 18 yaşın altındaki kızların halka açık yerlerde başörtüsü takmasını kısıtlama hareketini eleştirdiği gönderisi 175.000'den fazla beğeni aldı.

Yasağın geçmesi olası görünmüyor, ancak bu gelişme, Fransızların Müslüman başörtüsü konusundaki tartışmalarını bir kez daha yeniden alevlendirdi.

Kısa bir süre sonra, sosyal medyada trend olan #HandsOffMyHijab hashtag'i ve bunun Fransızca çevirisi #PasToucheAMonHijab ve olimpiyat eskrimci Ibtihaj Muhammed ve ABD'li kongre üyesi İlhan Omar'ın beğenileri çoktan paylaşıldı.

El Cezire'ye verdiği bir röportajda Somalili model Rawdah Mohamed, İslamofobi ile savaşmak için "birleştirmeyi" umduğu Müslüman kadınlara karşı "köklü klişelerle" mücadele etmek istediğini belirterek şunları söyledi:

“Fransa'da Macron hükümetinin aldı karar sinir bozucuydu; çünkü tüm bu çözülmeleri izliyordum. Sadece bu [başörtüsü yasağı] olayı değil, daha önceki birçok olay.

Müslüman kadınlar her zaman tartışmanın dışında kalıyor, kimse bize ne düşündüğümüzü sormuyordu. Sürekli susturuluyorsunuz ve sürekli olarak insanların sizin için konuşmasını sağlıyorsunuz. Sadece hissettiğim bir noktaya geldim: Tamam, bunu kendi ellerime almalı ve elimden geleni yapmalıyım.

Müslüman kadınlar ya mağdur olma ya da neredeyse suçlu gibi gösterilme eğilimindedir. Hayatları bundan etkilenen gerçek kadınların olduğunu göstermek istedim.

Bunu Müslüman kadınları birleştirmek için de yaptım; çünkü sürekli saldırıya uğradığınızda yalnızlık çekiyor. Medyaya ve politikacıların söylediklerine bakarsanız ve kimliğinizi bulmaya çalışan çok genç bir kadınsanız, sanki tüm dünya size karşı geliyormuş gibi görünecektir. Genç kızların dışarıda olmanın zor olduğunu bilmesini istiyorum ama birleşirsek buna karşı çıkabiliriz.

El Cezire: Son yıllarda Müslüman kadınlar için durum daha da kötüleşti mi?

Mohamed: Bence politikacılar yeni bir tür "kaçış kodu" keşfettiler. İnsanların dikkatini Müslüman kadınlara çekerek ihtiyaç duydukları oyu alabileceklerini biliyorlar. Ve bir politikacı için işe yararsa, diğerleri de aynı şeyi yaparlar.

Son yıllarda dünya bizden çok daha nefret ediyor. Bence şu anda Avrupa'da çok tehlikeli, yabancı düşmanı, Müslüman karşıtı bir duygu dolaşıyor.

Ayrıca, gittikçe daha fazla genç Müslüman kadının iş sahibi olmak ve topluma katılmak istemesinden kaynaklandığına da inanıyorum ... Benim gibi diğerleri hak ettiğimizi hissettiğimiz alanı kaplamaya çalışıyor.

Avrupa'da büyüdüysen, her zaman özgür olduğunu duyarsın ve istediğin kişi olabilirsin. Yani belli bir yaşa geldiğinizde ve kendinizi, oh, diğer herkes özgürlüğe sahip olacak gibi hissederseniz, ama siz değil, bu gaz yakıyor.

Genç nesilde çok fazla direnç ve ateş gücü var ve gerçekten mutluyum; çünkü herkes bu [Fransız Senatosu oylamasına] çok kızgın ve bununla ilgili bir şeyler yapıyorlar, tüm bu farkındalığı yaratıyorlar ve insanlar bunu yaşıyor daha önce sahip olmadıkları konuşmalar.

20 yaşında olmak ve 50 yaşındaki patronunuzla konuşmak çok zor, ama bu olmaya başlıyor. Genç neslin herkes için eşitliğe sahip olmak için savaştığını görmek bana çok umut veriyor.

Kaynak: aljazeera-com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.