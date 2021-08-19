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Macron’a çağrı: Afganistan’daki kadın hakimlere sığınma verin

Fransa’da Hakimler Sendikası Birliği (USM), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan kadın Afgan hakimlere sığınma vermesini talep etti.

2 Saat Önce
2021-08-19 12:27:02
Macron’a çağrı: Afganistan’daki kadın hakimlere sığınma verin

Sendika Başkanı Celine Parisot, Europe 1 radyosunda katıldığı programda, Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'da özellikle kadın hakimlerin tehdit altında olduğunu savunarak,"Tehditler alıyorlar, bazı meslektaşlarımız saldırılarda öldü." dedi.

Parisot, Afganistan'daki kadın hakimlerin tespit edilmesi ve kendilerine tahliye seçeneği sunulması gerektiğini ifade etti.

Parisot, Cumhurbaşkanı Macron'dan Afganistan'daki kadın hakimlerin hızlıca tahliye edilerek Fransa'ya getirilmesi ve burada sığınma verilmesini istediklerini aktardı.​​​​​​​

Macron'un, 16 Temmuz'da Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

Macron'un tavrı, ülkesindeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e benzetilerek, insanlar hayatlarını kurtarma derdindeyken; Fransa Cumhurbaşkanı'nın seçim yatırımını öncelediği yorumları yapılmıştı.

Tepkiler üzerine Macron, söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını, Fransa'nın en fazla tehdit altındakileri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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