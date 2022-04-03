Macaristan ve Sırbistan'da halk sandık başında

Macaristan ve Sırbistan’da halk parlamentonun yeni üyelerini ve başbakanı seçmek üzere sandık başına gitti.

Macaristan ve Sırbistan halk parlamentonun yeni üyelerini ve başbakanı seçmek üzere seçimini yapıyor.

Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandık başına gitti.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, hükümeti belirlemek ve referandum için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

Macaristan halkı 12 yıllık başbakanlığı devam ettirmek isteyen homofobik ve otoriter politikalarıyla eleştirilen Viktor Orbán ile altı partinin ortak adayı Péter Márki-Zay arasında seçim yapacak.

Toplam 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosunda 106 milletvekilli, en çok oy alan adayın kazandığı "dar bölge sistemi"ne göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor.

REFERANDUM DA VAR

Macaristan'da seçmenler yalnız yeni parlemento LGBTQ+ hakları için de oy kullanacak. Yapılan referandumla seçmenlere okullardaki LGBTQ+ konuları ile ilgili öğretimi sınırlayan mevzuatla ilgili görüşleri soruluyor.

“KATILIM YÜKSEK OLACAK”

Sırbistan'da da halk yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanıyor.

Seçim öncesi anketlerin en güçlü aday olarak gösterdiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada, katılımın yüksek olacağına inandığını belirtti.

Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşları ile 6 milyon 500 bin.

Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimler belirlenecek.

Seçimler için Sırbistan dışında, Bosna Hersek ve Karadağ'da Sırplar oy kullanabilecek, Kosovalı Sırpların ise Kosova'da oy kullanılmasına izin verilmeyecek.

Sandık başına giden seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde, seçimin ikinci tura kalabileceği belirtiliyor. .