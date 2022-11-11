DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5249 ₺

EURO

19,1010 ₺

ALTIN

1.048,44 ₺

BİST

4.504,02 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Macaristan: Rusya ve Ukrayna arasını bulan tek lider Erdoğan

Macaristan: Rusya ve Ukrayna arasını bulan tek lider Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Macaristan Başbakanı Victor Orban, Rusya ve Ukrayna arasını bulan tek lider Erdoğan ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-11-11 13:52:01
Macaristan: Rusya ve Ukrayna arasını bulan tek lider Erdoğan

Macaristan Başbakanı Victor Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucuk konusundaki başarısına yer verdi.

Victor Orban Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Avrupa'nın enerji çeşitliliğini artırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekti. İki lidere minnettar olduğunu ifade etti.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş