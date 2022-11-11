Macaristan: Rusya ve Ukrayna arasını bulan tek lider Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Macaristan Başbakanı Victor Orban, Rusya ve Ukrayna arasını bulan tek lider Erdoğan ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucuk konusundaki başarısına yer verdi.

Victor Orban Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Avrupa'nın enerji çeşitliliğini artırmaya yardımcı olduğuna dikkat çekti. İki lidere minnettar olduğunu ifade etti.