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Macaristan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Novak oldu

Macaristan Ulusal Meclisinde yapılan oylamada 137 oy alan Katalin Novak, 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçildi.

2 Saat Önce
2022-03-10 16:01:12
Macaristan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Novak oldu

199 sandalyeli Macaristan Meclisi'nde 195 milletvekilinin katıldığı ve 188 geçerli oy kullanılan oylamada, hükümetteki Fidesz-KDNP'nin adayı, eski Aile Bakanı Katalin Novak, oyların 137'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Muhalefet partilerinin ortak adayı Peter Rona ise 51 oy aldı.

Ülkede seçilen ilk kadın cumhurbaşkanı olan Novak, iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Janos Ader'den koltuğu 10 Mayıs'ta devralacak. .

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