Macaristan, 'eşcinsellik yasasını' referanduma götürüyor

Budapeşte yönetimi, 'çocuk koruma' yasasıyla ilgili referandum düzenleneceğini duyurdu. Macaristan Başbakanı Orban, söz konusu yasa nedeniyle Brüksel'in 'açık şekilde ülkesine saldırdığını' söylerken; referandumda sorulara 'hayır cevabı verilmesi' çağrısı yaptı.

Macaristan, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkiler üzerine, eşcinselliğin ‘teşvik edilmesini yasaklamak için' kabul ettiği düzenleme konusunda geri adım attı.

Budapeşte yönetimi, 'çocuk koruma' yasasıyla ilgili referandum düzenleneceğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, söz konusu yasa nedeniyle Brüksel'in "açık şekilde ülkesine saldırdığını" söylerken; referandumda sorulara "hayır cevabı verilmesi" çağrısı yaptı.

Orban, "Macar yasaları anaokullarında, okullarda, televizyonda ve reklamlarda cinsel propagandaya izin vermiyor” dedi.

Ülkede eşcinselliğin ‘teşvik edilmesini' yasaklamak adına hazırlanan teklifinin geçtiğimiz ay parlamentoda kabul edilmesi üzerine Avrupa Birliği ve 13 AB üyesi ülke, yasayı kınadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yasa, "AB'nin temel değerlerine aykırı" derken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını" ifade etmişti.

Referandumda 5 soru sorulacak

Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, düzenlenecek referandumda halka 5 soru yöneltileceğini ifade etti:

-"Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklar için okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz?

-Reşit olmayan çocuklar için cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz?

-Reşit olmayan çocukların da cinsiyet değiştirme hakkına sahip olmasını destekliyor musunuz?

-Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz?

-Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?"

13 AB üyesi ülke yasayı kınadı

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya'nın 22 Haziran'da imzaladığı ortak bildiride, Macaristan'da 18 yaşından küçüklerin eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik edilmesini" yasaklayan yasal düzenlemeye tepki gösterildi.

Yasanın, eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedildi.

Yasaya sert tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bu Macar yasası, utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yasanın içeriğinde ne var?

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.