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Macaristan'dan Hollanda Başbakanı Rutte'ye 'sömürgeci' suçlaması

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan yasal düzenlemeyi eleştiren Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye tepki gösterdi.

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24.06.2021 23:50:13
Macaristan'dan Hollanda Başbakanı Rutte'ye 'sömürgeci' suçlaması

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, "eski sömürgeci kibriyle" konuştuğunu dile getirdi.

 

Varga, "Yaşadığım sürece tüm gücümle Macarların ne Rutte ne de bir başka sömürgeci önünde diz çökmemesi için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

 

Rutte, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın, eşcinselliği pedofili ile karıştırdığını belirtip, Macaristan'ın, yasayı geri çekmesi, aksi takdirde Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması gerektiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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