Macaristan’dan Erdoğan'a ''enerji'' teşekkürü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin enerji arzı çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Orban şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Başkan Erdoğan'a teşekkürler."

Orban ayrıca bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye tahıl koridorunun kurulması için verdiği çabalardan dolayı teşekkür etmişti. .