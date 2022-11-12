Macaristan’dan Erdoğan'a ''enerji'' teşekkürü
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin enerji arzı çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
2022-11-12 09:52:41
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Orban şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Başkan Erdoğan'a teşekkürler."
Orban ayrıca bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye tahıl koridorunun kurulması için verdiği çabalardan dolayı teşekkür etmişti. .
YORUMLAR (0)