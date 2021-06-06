Macaristan'da binlerce kişiden Çin üniversitesine tepki

Macaristan'da binlerce kişi, Çin Fudan Üniversitesinin Budapeşte'de yapılması planlanan kampüsünü protesto etti.

Macaristan'da binlerce kişi, Çin Fudan Üniversitesinin Budapeşte'de yapılması planlanan kampüsünü protesto etti.

Kıvılcım Hareketi tarafından başkent Budapeşte'de düzenlenen eyleme katılanlar, Kahramanlar Meydanı'ndan Ulusal Meclise kadar yürüdü.

Ulusal Meclis binası önündeki meydanda toplanan kalabalığa bir konuşma yapan Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Macar hükümetinin, Fudan Üniversitesi ile ilgili tutumunu eleştirdi.

Toplanan kalabalığın Macarların vergileriyle Çin üniversitesi yerine Budapeşte'de Macar öğrenciler için bir şehir inşa edilmesini istediğini belirten Karacsony, insan hakları ve demokrasi gibi konular söz konusu olduğunda tamamen farklı dünyaları temsil etmelerine karşın, bugün düzenlenen eylemin Çin'e veya bu ülkenin vatandaşlarına karşı olmadığını söyledi.

Bölgedeki cadde isimleri değiştirilmişti

Budapeşte'deki 9. Bölge Belediyesi, 2 Haziran'da Çin Fudan Üniversitesinin başkentte yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bazı cadde isimlerini, Şehit Uygurlar Caddesi, Özgür Hong Kong Caddesi, Dalay Lama Caddesi ve Xie Shiguang Caddesi olarak değiştirme kararı almıştı.

AB'deki ilk Çin üniversitesi olacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ilk Çin üniversitesi olacak Budapeşte kampüsünün 2024 yılında açılması, ekonomi, uluslararası ilişkiler, tıp ve teknik bilimler alanlarında eğitim vermesi bekleniyor.

Macar hükümeti, Fudan Üniversitesi kampüsünün eğitim standardını yükselteceğini, Çin'in ülkeye yönelik yatırımlarına ivme kazandıracağını ve Macaristan'a bölgesel bir bilgi merkezi olma fırsatı tanıyacağını savunuyor.

Muhalefet ise üniversitenin halkın vergileriyle yapılmasının doğru olmadığı, ulusal güvenlik riski teşkil ettiği ve bölgede Macar öğrencilere yönelik yapılması planlanan Öğrenci Şehri projesinin büyük bölümünü işgal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.