Mabedin göğsüne namahrem eli değdi! Aksa’da cinsel provokasyon…

İsrailli Yahudilerin dünkü baskınında topluluğa karışan bir kadın Yahudi yerleşimci, Aksa’nın avlularında yarı çıplak elbisesiyle pozlar verdi. Filistinlilerin tepkisi gecikmedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İslam dünyasının gözbebeği Mescid-i Aksa'da, Yahudi yerleşimcilerin provokasyonu sürüyor. İsrail polisinin gözetiminde haftada en az iki kez baskın yaparak Mescid-i Aksa avlusunu Müslümanlara kapatan radikal Yahudiler şimdi de iğrenç bir provokasyona imza attı.

İsrailli Yahudilerin dünkü baskınında topluluğa karışan bir kadın Yahudi yerleşimci, Aksa'nın avlularında yarı çıplak elbisesiyle pozlar verdi.

Kutsal mescidi podyuma çevirdi

Dünya genelindeki Müslümanların kutsal mekânı Mescid-i Aksa'yı adeta podyuma çeviren İsrailli yerleşimci Anaramos Gutierrez, Kubbetü's-Sahra önü ve Kıble Mescidi'ne çıkan merdivenlerin önünde fotoğraflar çekildi. Gutierrez, çekildiği fotoğrafları kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gutierrez, paylaşımına "Eski Jerusalem şehri… Yahudi, Müslüman, Hıristiyan, Ermeni mahallesi ve Kutsal Kabir deneyimi… Gözünüze çarpan harika kültürlerin bir karışımı…” notuyla paylaştı.

Müslümanların duygularına provokasyon!

Yahudi yerleşimciye tepkiler ise gecikmedi. Filistinli ve Arap dünyasından binlerce kişi, sosyal medya üzerinden Yahudi yerleşimciye tepki gösterdi. Filistinli direniş hareketi Hamas'ın Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı açıklamada “Radikal bir Siyonist kadının Mescid-i Aksa avlusunda yaptığı saygısızlık ve gayri ahlaki fotoğraflarını yayınlaması Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ilişkin duygularına açıkça provokasyon teşkil etmektedir” dedi. .