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TIMETURK / DÜNYA / Lviv'de şalt sahalarına saldırı

Lviv'de şalt sahalarına saldırı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı devam ederken Ukrayna Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Gün Önce
2022-05-04 09:31:28
Lviv'de şalt sahalarına saldırı

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "3 şalt sahasına füzeyle saldırı düzenlendi. Kentte elektriğin sağlanması konusunda sorunlar var. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Etraftaki binaların da hasar gördüğünü aktaran Sadoviy, saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. .

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