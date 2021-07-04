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Lüksemburg Başbakanı Bettel, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel hastaneye kaldırıldı.

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04.07.2021 23:02:45
Lüksemburg Başbakanı Bettel, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bettel'in önlem amacıyla hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili bazı testlerin yapılacağını, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceğini duyurdu.

Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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