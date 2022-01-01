“Lüks içinde yaşayan Sisi, Mısırlıları kemer sıkmaya çağırıyor”

Darbeci Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin lüks içinde yaşarken, halkını ise kemer sıkmaya çağırdığı, kendisi için yeni 5 başkanlık uçağı aldığı ve 3 yeni saray yaptırdığı öne sürüldü.

İngiltere merkezli Middle East Monitor web sitesinde yayımlanan bir haberde, darbeci Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin lüks içinde yaşarken, Mısır halkını ise kemer sıkmaya çağırdığı belirtildi. Haberde ayrıca Sisi'nin yeni 5 başkanlık uçağı aldığı ve 3 yeni saray yaptırdığı dikkat çekildi.

"Middle East Monitor" web sitesinde, "Sisi kemer sıkma politikalarına rağmen lüks bir hayat yaşıyor" başlığı altında yayımlanan haberde, “Mısır cumhurbaşkanı zenginlik içinde yaşarken, kendine yeni saraylar yaptırıp, özel uçaklar alırken, Mısırlıları kemer sıkmaya çağırıyor” denildi.

Web sitesinde, "Birkaç gün önce Abdülfettah es-Sisi, yeni evli çiftlere gıda sübvansiyon kartları vermeyi durdurmak için acil bir karar yayınladı ve sübvansiyonun devletin kalkınmasında on yıllardır gecikmesinin nedeni olduğunu ilan etti. Ne yazık ki, bu karardan 4 ay önce ekmek sübvansiyonlarını kesmek için benzer bir karar alındı; böylece Mısır'ın yoksullarının temel gıdası olan malın fiyatı yükseltiliyor." denildi.

Middle East Monitor, Sisi'nin hükümetin taşıdığı yüklerin boyutundan çok rahatsız göründüğünü ve her zamanki gibi sübvansiyonların kaldırılmasının masraflarını ülkenin yoksullarının üstlenmesini talep ettiğini belirtti.

Sisi'nin kemer sıkma sloganlarını doğrulayan Web sitesi, kemer sıkma politikasının sadece yoksullara yönelik olduğunu dikkati çekerek, “İnsanlar zor şartlar altında hayatlarını sürdürürken, Sisi yeni uçaklar almaya ve lüks konaklar inşa etmeye devam ediyor. Mısır halkının içinde bulunduğu zor durum, Onun için hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.

5 yeni başkanlık uçağı

Sisi'nin birkaç ay önce, mevcut başkanlık uçağının yerini almak için yaklaşık 418 milyon dolara mal olan bir dev Boeing B747-8'i satın aldığını belirten Web sitesi, “Bu, Sisi'nin göreve başladığından beri satın aldığı beşinci başkanlık uçağı. Daha önce 2016 yılında Fransız havacılık şirketi "Dassault" tarafından üretilen Falcon 7X modelinden 300 milyon euro (354 milyon dolar) bedelle 4 adet lüks uçak satın almıştı” dedi.

Sisi, saltanatının sadece 7 yılında 774 milyon dolar değerinde başkanlık uçakları satın aldığını iddia eden Web sitesi “Sonra para yok bahanesiyle ekmek ve karne sübvansiyonlarını azaltmaya geliyor ve insanların bunu üstlenmesini talep ediyor” dedi.

Web sitesi, Sisi'nin 2014'ten bu yana Mısır'ın halihazırda sahip olduğu 30 tarihi saray ve cumhurbaşkanlığı dinlenme evine eklenmek üzere en az 3 yeni cumhurbaşkanlığı sarayı ve 10'dan fazla cumhurbaşkanlığı villası inşa ettiğini belirtiyor.

Sisi'nin yeni idari başkentte inşa ettiği devasa cumhurbaşkanlığı kompleksinin yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik bir alanı kapladığını belirten Web sitesi, bu alanın tamamının yaklaşık 607 dönüm tarım arazisine eşdeğer olduğunu belirtti. Kompleksin içindeki cumhurbaşkanlığı sarayı ise, alanının 50.000 metrekare olduğunun tahmin edildiğini dikkat çeken Web sitesi, "Bu da sadece 5.000 metrekare olan Beyaz Saray'ın on katı büyüklüğünde" dedi.

Web sitesi, Sisi'nin, hükümetin soğuk Akdeniz havasının tadını çıkarması için yazlık olarak yapmaya karar verdiği yeni El Alamein kentindeki deniz kıyısında, Beyaz Saray tarzında bir başka lüks saray inşa ettiğini de dikkat çekerek, "Saltanatının başlangıcında Sisi, Kahire'deki Heikstep Askeri Bölgesi'nde üçüncü bir saray inşa etti. Helikopter pisti, yeşil bahçeleri ve idari binaları ile görkemli bir konaktır. Yanında Sisi'nin üst düzey askeri yardımcılarına adanmış olduğu söylenen özel yüzme havuzlu 4 lüks villa var" dedi.

Web sitesi, Sisi'nin tüm bu sarayları kendisinin yaptığını inkar etmediğini belirtiyor. Sisi,14 Eylül 2019'da yaptığı bir konuşmada bunu kabul ederek şunları söyledi: “Başkanlık sarayı çalışanıyım ve çalışacağım. Ben yeni bir ülke kuruyorum. Yapılanlar benim adıma olmuyor, benim adıma hiçbir şey yok, bu yapılanlar Mısır adınadır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.