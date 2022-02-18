DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Futbolcu Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay, Manisaspor forması giyen Muzaffe Etçil vefat etti
Lüks araç yüklü gemi okyanusta sürükleniyor
Ersoy Dede’den Tarkan'a: 'Ödlek, delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş'
Fed'den hisse senedi, tahvil ve kripto para yasağı!
Yasak Elma 132. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan kimi kovdu?
3 kişiyi yaralayan 'pitbull' köpeğin sahibi tutuklandı
Kadıköy belediye başkanından ‘LGBT merakı’ açıklaması
Cem Yılmaz: Bütün kötülükleri üç kişi yapıyoruz
Kukuli şarkıları yıldız sanatçıları geçti
Öldürülen Sıla Şentürk'ün babası konuştu
Ayhan Akgün kaç yaşında? Ayhan Akgün öldü mü? Ayhan Akgün ölüm sebebi ne? Ayhan Akgün kimdir?
Japonya'dan Putin'e 'Ukrayna' çağrısı
'Zambiya'dan gelen kız, Afyonkarahisar'da neler yapıyor?'
İslam Memiş’ten yatırımcılara önemli uyarılar!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Kerem Bürsin Hande Erçel çifti kavga mı etti?

TIMETURK / DÜNYA / Lüks araç yüklü gemi okyanusta sürükleniyor

Lüks araç yüklü gemi okyanusta sürükleniyor

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan Felicity Ace adlı büyük yük gemisinin, Atlas Okyanusu'nda sürüklendiği bildirildi.

21 Dakika Önce
2022-02-18 22:56:50
Lüks araç yüklü gemi okyanusta sürükleniyor

Portekiz basınına açıklama yapan Portekiz Donanma Sözcüsü Jose Sousa Luis, 16 Şubat Çarşamba günü Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki büyük yük gemisinin ambarında yangın çıktığı için yardım istediğini, 22 kişilik mürettebatın helikopterle kurtarıldığını ve geminin yanar halde mürettebatsız seyrettiğini söyledi.

2022_02_atlas1

Felicity Ace gemisinin batma veya kirliliğine neden olma tehlikesi bulunup bulunmadığının araştırılması için Portekiz donanmasından bir geminin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

2022_02_atlas2

Diğer yandan Felicity Ace'in Atlas Okyanusu üzerindeki Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nda bir limana çekilmesi için geminin sahibi firmanın bir yol bulmaya çalıştığı belirtildi.

2022_02_atlas3

Portekiz basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Daisville Limanı'na varmak için Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden büyük yük gemisinde, Porsche ve başka diğer marka arabaların bulunduğu kaydedildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş