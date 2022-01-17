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Lukaşenko: Sınıra 30 binden fazla asker konuşlandırdık
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Lukaşenko: Sınıra 30 binden fazla asker konuşlandırdık

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin batı sınırlarına 30 binden fazla asker ve silah konuşlandırdığını söyledi.

42 Dakika Önce
2022-01-17 13:54:47
Lukaşenko: Sınıra 30 binden fazla asker konuşlandırdık

Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı'nda askeri yetkililerle Belarus-Rusya ortak askeri tatbikat planıyla ilgili toplantı yaptı.

Son verilere göre, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırına 30 binden fazla asker, teçhizat ve silah yerleştirdiğini aktaran Lukaşenko, Polonya'nın bölgeye askeri teçhizat yerleştirmesi için NATO'ya başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Lukaşenko, "Bu neden yapılıyor? Bundan bir sonuç çıkabilir. Ciddi bir şeye hazırlanıyorlar. En azından uzun bir şeye." ifadesini kullandı.

POLONYA VE BALTIK ÜLKELERİNDE 8 İLA 10 BİN ABD ASKERİ VAR

Belarus'un batısındaki ülkelerde ABD birliklerinin varlığına da dikkat çeken Lukaşenko, "Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 8 ila 10 bin ABD askeri bulunuyor. Amerikalılar burada ne yapacak? Siz buraya uzaklardan geldiyseniz, bizi ve Rusya'yı 'askeri tatbikat, manevra yapıyoruz' diye niye suçluyorlar? Bazı ‘ateşli' kimseler açıkça savaşa çağrı yapıyor." diye konuştu.

UKRAYNA DA SINIRDA GÜÇLERİNİ GENİŞLETİYOR

Belarus'un güney sınırlarındaki durumun da endişe verici olduğuna işaret eden Lukaşenko, Ukrayna tarafında askeri birliklerde artış olduğunu söyledi.

Lukaşenko, "Ukrayna, sınırlarımızın yakınında ulusal muhafız birliklerini 'radikal milliyetçiler'den toplayarak güçlerini genişletmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus sınırları yakınında özel operasyon düzenlediği ve sınır bölgesine 10 bine yakın asker çekildiği bilgisini paylaştı.

BELARUS-RUSYA ORTAK ASKERİ TATBİKATI ŞUBATTA

Aralık 2021'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un batı ve güney sınırlarında askeri tatbikat yapılması konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lukaşenko, "Bugün Belarus balkonundan batı ve güney sınırlarında ciddi askeri tatbikatlar yapmamız gerektiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, tatbikatların Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna ile karşı karşıya kalındığında belirli bir plan oluşturulmasına yönelik yapılması gerektiğini vurgulayarak ülkesindeki Rusya-Belarus ortak tatbikatına şubatta başlayacaklarını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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