DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Enflasyonla mücadele sadece merkez bankalarının görevi değil'
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı
2022 hemşire maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 hemşire, doktor maaş farkı ne kadar?
TOBB'dan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı
Bakan Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle
Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)
O Ses Türkiye kazananı kim? O Ses Türkiye finalistleri kimler?
Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor
Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?
Bitcoin fiyatı düşse de madencilik zorluğu rekor kırıyor
2022 öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 öğretmen maaş farkı ne kadar?
Blinken: 'Ya diplomasi ya da çatışma...'
Arda Turan kimdir? Arda Turan nereli? Arda Turan hangi takımda oynuyor?
2022 polis maaş farkı ne kadar? Polis maaş farkı ne zaman yatacak?

TIMETURK / DÜNYA / Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor

Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Belarus’un savaş istemediğini söyledi.

51 Dakika Önce
2022-01-21 16:25:04
Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Ukrayna sınırı yakınında bulunan Luninets yerleşim birimindeki hava savunmada görevli askeri birlikleri ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Belarus'un güney sınırlarını korumak için en pahalı güvenlik sistemlerini oluşturduklarını belirtti.

Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın savaş istemediğini vurgulayarak "Savaş istemiyoruz. Sadece zor ve kötü olduğu, rahatsızlık verdiği için değil, insan için insanlar için askerler için korkunç olduğu için istemiyoruz. Tanrı korusun savaş herkesi etkiler. Bu yüzden savaşmak istemiyoruz. 75 yıl kadar önce ne tür bir savaşın bittiğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin ordularına karşı konulması halinde gerekenin yapılacağına işaret eden Lukaşenko, "Bizi yenmeniz mümkün değil. Brest'ten Vladivostok'a bizim insanlarımızı yenmeniz mümkün değil. Bunu pek çok kişinin denediğini hatırlıyoruz." dedi.

Belarus ve Rusya, Belarus topraklarında 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat yapacak. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş