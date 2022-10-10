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Lukaşenko: Rusya ile ortak askeri birlik anlaşması yaptık

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

3 Saat Önce
2022-10-10 12:25:56
Lukaşenko: Rusya ile ortak askeri birlik anlaşması yaptık

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Rusya'nın Ukrayna'nın birçok şehrini bombaladığı 10 Ekim'de üst düzey askeri komutayı topladı.

Lukashenko, Rusya'nın saldırılarını desteklediğini belirterek, ülkesinin Moskova ile ortak bir askeri komuta oluşturma sürecini başlattığını da sözlerine ekledi.

Yeni askeri oluşumun neyle görevlendirileceğini açıklamadı.

Lukashenko, "Bu süreci belki birkaç gün önce başlattık" dedi. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha Belarus'a saldırı planlamakla suçladı.

Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Pavel Myraveyko, Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında "bazı görevleri yerine getirerek" aktif bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

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