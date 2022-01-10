Lukaşenko’dan Tokayev’e tepki: Amacı Kazakistan’da kaos çıkarmak

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e mesajında ülkedeki olaylarda yer alan aşırılık yanlılarının amacının kaos çıkarmak olduğunu ifade etti.

Telegram'dan yapılan açıklamaya göre Lukaşenko'nun Tokayev'e gönderdiği mektupta, “Aşırılık yanlılarının yıkıcı hedeflerinin çok uluslu bir ülke olan Kazakistan'daki durumu istikrarsızlaştırmak, kaosa yol açmak, anayasaya aykırı bir darbenin gerçekleştirilmesi ve siyasi gidişatı değiştirmek için kardeşin kardeşe kırdırılacağı bir savaş çıkarmak olduğu açık” ifadeleri yer aldı.

Lukaşenko, Belarus'un benzer bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını, bu nedenle ülkedeki durumun vahameti ve ülkenin akıbetiyle ilgili üzerlerine düşen muazzam sorumluluğu anladığını ifade etti.

Kazakistan'daki durumun istikrara kavuşturulması için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydeden Belarus Devlet Başkanı, barışın en yakın zamanda tesis edilmesini umduklarını belirtti.

Devlet Başkanı, olaylarda ölenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.

Belarus, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker göndermişti.

Kazakistan'nın bir dizi yerleşim biriminde 2 Ocak'ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Ülkenin Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne yardım çağrısında bulunmuştu.

Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak'ı ulusal yas günü ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.