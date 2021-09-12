Lukaşenko: 1 milyar dolarlık silah alacağız, Batı'ya diz çökmeyeceğiz

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan değeri 1 milyar doların üzerinde silah alımı planladıklarını söyleyerek 'Bu, NATO askeri birlikleri ile doğrudan sınırlarımızın bulunduğu batı yönünü ciddiye aldığımızı gösteriyor.' dedi.

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021'i, Obuz-Lesnovskiy poligonundan takip etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede savunma ve güvenlik konusunu detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Belarus'a S-400 hava savunma füze sistemleri sevkiyatı konusunu da müzakere ettiklerini söyleyen Lukaşenko, "Rusya'dan değeri 1 milyar doların üzerinde silah alımı planlıyoruz. Rusya ile 2025'e kadar Belarus'a sağlanacak silah listesi üzerinde anlaştık. Bir kısmı teslim edilen yaklaşık bir düzine uçak, birkaç düzine helikopter. Bu, NATO askeri birlikleri ile doğrudan sınırlarımızın bulunduğu batı yönünü ciddiye aldığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa sınırında yaşanan mülteci krizi ile ilgili olarak sorumluluğun Avrupa tarafında olduğunu kaydeden Lukaşenko, Avrupalı yöneticilere bu sorunu çözmek için bir araya gelme çağrısında bulundu.

Lukaşenko, "Ancak şimdilik, bu akılsızca yaptırımları ve vatansever halkımızı aşağılamayı kaldırıncaya kadar onlarla kimse konuşmayacak. Dizlerimizin üzerine çökmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Rusya-Belarus Zapad-2021 tatbikatı sürüyor

10 Eylül'de başlayan Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2021 her iki ülkenin poligonlarında devam ediyor.

Avrupa sınırına yakın bölgeler dahil olmak üzere Rusya'da 9, Belarus'ta 5 poligonda süren tatbikatlarda Rusya ve Belarus ordusundan 200 bine yakın asker ve personel görev yapıyor. Tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.

Zapad-2021 tatbikatı 16 Eylül'de sona erecek.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.