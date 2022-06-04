Luhansk Valisi: Bize acil silah gönderin

Luhansk Valisi Gayday, Batı'dan Rusya'yı püskürtmek için acil silah yardımı çağrısında bulundu.

Karar'da yer alan habere göre; Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna birliklerinin Syevyerodonetsk'te Rus askerlerinin işgal ettiği toprakların yüzde 20'sini geri aldığını söyledi. Rus takviye kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılması halinde bile şehrin iki hafta içinde düşmesinin "gerçekçi olmadığını" belirten Gayday, "Elimize yeterli miktarda Batı tarzı uzun menzilli silahlar geçer geçmez, (Rus) topçularını mevzilerimizden uzaklaştıracağız. Ve sonra, inanın bana, Rus piyadeleri kaçacaklar" dedi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Rusya'nın birliklerini takviye ederek şehirde "taarruz" harekâtı düzenlediği ve topçu birlikleriyle saldırının desteklendiği bildirildi. Ancak, Rus kuvvetlerinin yakındaki Bahmut kasabasında ilerlemeye ve Syevyerodonetsk'te erişimi kesmeye yönelik başarısız girişimlerin ardından geri çekildiği belirtildi.

BÖLGEYE SALDIRILARDA 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gayday, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumartesi günü bölgeye yapılan Rus saldırılarında bir anne ve bir çocuk da dahil olmak üzere dört kişinin öldürüldüğünü söyledi. .