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Lufthansa havayolları çöktü! 2 bin uçuş iptal

Almanya’da havalimanı personeli eksikliği sebebiyle Lufthansa'nın 2 bin uçuşu iptal edildi.

18 Dakika Önce
2022-07-13 17:31:59
Lufthansa havayolları çöktü! 2 bin uçuş iptal

Haziran başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal ettiğini bildirdi. Şirket Sözcüsü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu ifade etti.

Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Alman makamları, Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı. AA .

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