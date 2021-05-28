Lübnanlı Belediye Başkanı'ndan Osmanlı'ya övgü

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus Belediye Başkanı Riyad Yamak, kentin Osmanlı döneminde Orta Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus Belediye Başkanı Riyad Yamak, kentin Osmanlı döneminde Orta Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, beraberindeki heyetle Trablus'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Belediye Başkanı Yamak başta olmak üzere Vali Remzi Nuhra, Trablus Müftüsü Muhammed İmam, Trablus Ticaret Odası Başkanı Tevfik Debbusi, Trablus Serbest Ekonomik Bölgesi Başkanı Hasan Dannavi ve Trablus milletvekili Faysal Kerami'yle görüştü.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Yamak, Trablus'la Türkiye arasında tarihi ve kardeşlik ilişkileri olduğunu belirtti.

"Bağımsızlık öncesi Trablus, Osmanlı sayesinde Orta Doğu'nun en önemli ve Akdeniz'in en zengin şehirlerinden birisiydi." diyen Yamak, o dönemde tüm hizmetlerin verildiği kentin daha sonra gerilediğini ve ihmal edildiğini dile getirdi.

Yamak, Trablus ile Türkiye arasındaki iş birliğinin devam ettiğini ve bundan sonraki toplantılarda kalkınma projelerinin ele alınacağını ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy ise yapılan yardımları bir görev ve sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, eski Büyükelçi Hakan Çakıl ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) üzerinde çalıştığı bazı projelerin tamamlanması için çaba sarf edeceğini aktardı.

Trablus Ticaret Odası Başkanı Tevfik Debbusi ise Ticaret Odası binasında gerçekleşen görüşmede, Trablus'un bölgede ekonomik bir merkez olduğunu ve başta Türkiye olmak üzere Arap ve yabancı ülkelerden gelecek yatırım projelerine ev sahipliği yapacak güçte olduğunu söyledi.

Ulusoy ise görüşmede, Türkiye'nin, tarihi, kültürel, insani ve sosyal ilişkiler bakımından Lübnan'a büyük önem verdiğini ve Lübnan'da ekonomik kalkınma için azami gayret göstereceklerini dile getirdi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Ulusoy, Büyükelçilik bünyesindeki Ticaret Müşavirliğinin, bu ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan plan ve projeleri olduğunu aktardı.

Ulusoy, iş insanlarından oluşan bir Türk heyetin ilerleyen günlerde Lübnan'ı ziyaret edeceğini, buna karşılık Lübnan'dan bir heyetin de Türkiye'ye gideceğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Ulusoy ayrıca Türkiye ile yoğun ticari ilişkileri bulunan Trablus Limanı'nda, Genel Müdür Ahmed Tamir'le bir araya geldi ve limandaki Türk kamyon şoförleriyle görüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.