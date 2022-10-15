Lübnanlı Bakan: Suriyeliler için yapılan kampanyalara boyun eğmeyeceğiz!

Lübnan Yerinden Edilenler Bakanı İsam Şerefeddin, ülkesinin Suriyelilerin dönüşü için attığı adımlara uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler için “Bu adımı engellemek için farklı şekillerde çok fazla yabancı müdahalesi var ve mahremiyetimize yapılan bu açık dış müdahaleyi şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriyeli mültecilerin büyük zorluklar yaşadığı Lübnan'da Yerinden Edilenler Bakanı İsam Şerefeddin, Lübnan'ın Suriyeli mültecileri toplu halde ülkelerine geri döndürme planlarını durdurmaya yönelik kampanyalara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Suriye topraklarının yüzde 80'inin artık tamamen güvenli ve geri dönen vatandaşları almaya hazır olduğunu iddia eden Lübnanlı bakan Şerefeddin, Suriyelilerin Suriye'ye geri dönüşü için hiçbir engel olmadığını söyledi.

DIŞ MÜDAHALEYİ KINIYORUM

Lübnanlı bakan, Arabi 21'e verdiği röportajda ülkesinin yetkili makamların, Suriye rejiminden Suriyelilerin geri dönüşü için mümkün olan tüm kolaylıkları sağlayacağına dair açık taahhütler aldıklarını söyledi. Şerefeddin, Suriyelilerin eski işlerine geri döneceklerine ve yerinden edilmişler için sığınakları güvence altına alacağına dair güvence aldıklarını da sözlerine ekledi. Şerefeddin “Bunların hepsi cesaret verici ve güven verici faktörlerdir” dedi. Şerefeddin, ülkesinin Suriyelilerin dönüşü için attığı adımlara uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler için de “Bu adımı engellemek için farklı şekillerde çok fazla yabancı müdahalesi var ve mahremiyetimize yapılan bu açık dış müdahaleyi şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

Lübnan'ın verilerine göre, Lübnan'da yaklaşık 880 bini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne kayıtlı 1,8 milyon Suriyeli mülteci var.